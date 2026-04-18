“Hazardous Substance”
Large-scale recall of HiPP baby food
Late Friday evening, a major recall was announced in Austria with the message “ATTENTION! Product recall of HiPP baby food jars at SPAR Austria.” The manufacturer is issuing an urgent warning of a life-threatening risk. The product may have been tampered with.
According to the statement, HiPP has recalled its entire line of baby food jars from Spar Austria. It cannot be ruled out that a dangerous substance may have been introduced into the “Carrot and Potato Vegetable Jar” (190 grams) “through tampering.”
Police are investigating
“Consuming such a jar can be life-threatening,” the statement emphasized. The Burgenland State Police Department confirmed that an investigation is underway.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch Manipulation in den Artikel „HiPP Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel“ 190 Gramm ein gefährlicher Stoff eingebracht wurde.
Der Verzehr eines solchen Gläschens kann lebensgefährlich sein.
Um einen unbemerkten Verzehr sicher auszuschließen, werden KundInnen gebeten, HiPP Babykostgläschen, die bei SPAR Österreich gekauft wurden, aus Sicherheit nicht zu konsumieren.
Alle KundInnen, die die Produkte gekauft haben, können diese im nächstgelegenen SPAR-, EUROSPAR- sowie INTERSPAR-Markt oder Maximarkt zurückgeben. Den Kaufpreis bekommen Kundinnen und Kunden auch ohne Kassabon rückerstattet.
Landespolizeidirektion Burgenland bittet um Ihre Hilfe:
Nach derzeitigen Informationen sind die in Frage kommenden Produkte mit einer am Glasboden angebrachten Markierung in Form eines weißen Aufklebers mit einem roten Kreis erkennbar.
Die Landespolizeidirektion Burgenland nimmt Informationen zum Rückruf von HiPP Babygläschen mit möglichen lebensbedrohlichen Inhalten unter der Telefonnummer +43 5913310 Durchwahl: 3333 entgegen.
Den HiPP Elternservice Österreich erreichen Sie unter der Nummer +43 7612 76577-104.
Look for a sticker on the bottom of the jar
According to initial information, the products in question can be identified by a “marking on the bottom of the jar in the form of a white sticker with a red circle.”
Further details were not immediately available. It remained unclear for the time being what substance was involved in the possible tampering and how parents should proceed if they have already given their child such a jar.
According to the press release, the HiPP Parent Service in Austria can be reached at +43-7612-76577-104—but only on weekdays...
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