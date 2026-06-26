Team Algeriens profitiert von französischer Schule

„Es wird wie ein Finale, ob wir in die nächste Runde kommen oder nicht“, sagte Maza über das Duell mit den Österreichern. „Wir wollen kämpfen und gewinnen.“ Dass beiden Teams aller Voraussicht nach ein Remis zum Aufstieg reicht, hatte die Rechenspiele und Spekulationen im Vorfeld angeheizt. Algeriens Spieler wollten sich davon vorerst nicht beeindrucken lassen. „Es ist ein großes Spiel um den zweiten Platz in der Gruppe“, meinte Offensivmann Fares Chaibi von Eintracht Frankfurt. „Wir sind Algerien, wir werden dieses Spiel sehr zuversichtlich angehen, mit Vertrauen in unsere Qualität.“