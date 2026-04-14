WM-Quali: Deutschland gegen Österreich 18.15 Uhr

Puntigam: „Werden All in gehen“

Das Slowenien-Spiel ist auch nach mentaler Aufarbeitung abgehakt. „Das letzte Spiel war einfach nicht gut genug, wir haben aber relativ schnell den Blick nach vorne gerichtet. Wir müssen bei uns bleiben und Äußeres so gut wie möglich ausblenden. Das ist in Phasen wichtig, wo es gut läuft und auch jetzt, als es schlecht gelaufen ist“, meinte Puntigam. Auf die Frage, was für die ÖFB-Truppe spreche, sagte die US-Legionärin: „Dass wir All in gehen werden. Wir wollen uns selbst noch was beweisen.“