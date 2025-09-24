Bei elf Grad und Regen: „Es ist super im Becken“
Letzter Tag im Freibad
Zum Badeschluss ging es für vereinzelte Schwimmer am Rupertitag noch einmal ins kühle Nass. Das AYA-Bad in der Stadt Salzburg öffnete zum letzten Mal seine Tore – trotz sehr durchwachsenem Wetter. Doch was motiviert die hart gesottenen Sportler, an kalten Herbsttagen dazu, noch einmal draußen zu schwimmen?
Mit Schnorchel und Tauchermaske zieht Roland unbeirrt seine Bahnen im Freibad. Die beiden Bademeister Nino und Daniel haben vor Ort ihre Badehosen bereits gegen herbstliche Regenjacken getauscht und transportieren die ersten Pflanzen vom Gelände.
Kommentare
