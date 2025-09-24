Bei elf Grad und Regen: „Es ist super im Becken“

Zum Badeschluss ging es für vereinzelte Schwimmer am Rupertitag noch einmal ins kühle Nass. Das AYA-Bad in der Stadt Salzburg öffnete zum letzten Mal seine Tore – trotz sehr durchwachsenem Wetter. Doch was motiviert die hart gesottenen Sportler, an kalten Herbsttagen dazu, noch einmal draußen zu schwimmen?