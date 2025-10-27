Vorteilswelt
Schellhorn bittet jetzt die Bürger um neue Ideen

Innenpolitik
27.10.2025 17:50
Um die Bestrebungen von Josef Schellhorn in der Republik ist es zuletzt etwas ruhig geworden – ...
Um die Bestrebungen von Josef Schellhorn in der Republik ist es zuletzt etwas ruhig geworden – nun wandte er sich mit einer Bitte an die Bürger.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Wie kann Österreichs Verwaltung schlanker, digitaler und bürgernäher werden? Diese Frage will die Bundesregierung nun direkt an die Bevölkerung weitergeben. Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger auf der Website seda.gv.at Vorschläge einreichen, wie man Bürokratie abbauen und Abläufe vereinfachen könnte.

Die Plattform ist Teil der neuen Stelle für Entbürokratisierungs- und Deregulierungsanliegen (SEDA), die im Außenministerium eingerichtet wurde. Zuständig für das Projekt ist Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS), der auf eine breite Beteiligung hofft. „Wir reden nicht nur über Entbürokratisierung und Reformen, wir packen sie auch an“, erklärte Schellhorn in einer Aussendung.

Minister sieht „echte Zukunftsperspektive“
Ziel sei es, dort zu entlasten, „wo kein Steuergeld in die Hand genommen werden muss“ – also bei zu viel Bürokratie und überbordender Reglementierung. Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen sollen so eine „echte Zukunftsperspektive“ bekommen, so Schellhorn weiter.

Lesen Sie auch:
Josef Schellhorn (NEOS) will unter anderem die Lohnverrechnung einfacher machen.
Bekämpft „Wildwuchs“
So will Schellhorn Österreichs Bürokratie abbauen
29.07.2025
Großes Versprechen
Regierung will „auf die Bürokratiebremse steigen“
12.03.2025
Kasperl der Woche
Fahndungsaufruf: Haben Sie den Sepp gesehen?
19.10.2025

Keine leere politische Floskel?
Neben der Online-Beteiligung setzt der Staatssekretär auf enge Kooperation mit der Wirtschaft, Interessenvertretungen, Behörden und Verwaltungseinrichtungen. Geplant sind zudem eine systematische Überprüfung bestehender Rechtsnormen, Prozessoptimierungen, innovative Methoden und eine konsequente Digitalisierung der Verwaltungsabläufe.

Die Initiative soll laut Schellhorn ein „konkreter Schritt in Richtung moderner, effizienter Verwaltung“ sein – und zugleich zeigen, dass Entbürokratisierung keine leere politische Floskel bleiben muss.

Porträt von krone.at
krone.at
