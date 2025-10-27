Schellhorn bittet jetzt die Bürger um neue Ideen

Wie kann Österreichs Verwaltung schlanker, digitaler und bürgernäher werden? Diese Frage will die Bundesregierung nun direkt an die Bevölkerung weitergeben. Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger auf der Website seda.gv.at Vorschläge einreichen, wie man Bürokratie abbauen und Abläufe vereinfachen könnte.
Die Plattform ist Teil der neuen Stelle für Entbürokratisierungs- und Deregulierungsanliegen (SEDA), die im Außenministerium eingerichtet wurde. Zuständig für das Projekt ist Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS), der auf eine breite Beteiligung hofft. „Wir reden nicht nur über Entbürokratisierung und Reformen, wir packen sie auch an“, erklärte Schellhorn in einer Aussendung.
Minister sieht „echte Zukunftsperspektive“
Ziel sei es, dort zu entlasten, „wo kein Steuergeld in die Hand genommen werden muss“ – also bei zu viel Bürokratie und überbordender Reglementierung. Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen sollen so eine „echte Zukunftsperspektive“ bekommen, so Schellhorn weiter.
Keine leere politische Floskel?
Neben der Online-Beteiligung setzt der Staatssekretär auf enge Kooperation mit der Wirtschaft, Interessenvertretungen, Behörden und Verwaltungseinrichtungen. Geplant sind zudem eine systematische Überprüfung bestehender Rechtsnormen, Prozessoptimierungen, innovative Methoden und eine konsequente Digitalisierung der Verwaltungsabläufe.
Die Initiative soll laut Schellhorn ein „konkreter Schritt in Richtung moderner, effizienter Verwaltung“ sein – und zugleich zeigen, dass Entbürokratisierung keine leere politische Floskel bleiben muss.
