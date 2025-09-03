Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Altstadt-Konzerte

Eine waschechte Legende tritt am Residenzplatz auf

Salzburg
03.09.2025 07:00
Diesen Mai gab es nach jahrelanger Pause wieder Popkonzerte in der Innenstadt.
Diesen Mai gab es nach jahrelanger Pause wieder Popkonzerte in der Innenstadt.(Bild: Tröster Andreas)

Die Austropop-Granden Pizzera&Jaus gastieren im kommenden Mai am Salzburger Residenzplatz – so weit, so bekannt. Aber: Die Chartstürmer holen sich für ihr Konzert jetzt höchst prominente Unterstützung. . . 

0 Kommentare

Generationen-Treff bei den Altstadtkonzerten am Salzburger Residenzplatz! Die Austro-Granden Pizzera & Jaus haben sich für jetzt ihr Gastspiel in der Mozartstadt prominente Unterstützung geholt. Niemand Geringerer als Wolfgang Ambros wird sich am 30. Mai 2026 die Ehre geben – im Gepäck Austropop-Klassiker wie „Es lebe der Zentralfriedhof“, „Zwickt’s mi“ und „Da Hofa“.

Lesen Sie auch:
Die Rückkehr der Musikkonzerte am Salzburger Residenzplatz war ein voller Erfolg. Zu den ...
Krone Plus Logo
Altstadt-Konzerte
Diese Stars treten 2026 am Residenzplatz auf
28.05.2025
Residenzplatz-Konzerte
Paul Kalkbrenner brachte Salzburg zum Beben
10.05.2025
Altstadt-Konzert
Viel Amore: Wanda begeisterte am Residenzplatz
09.05.2025

10.000 Fans dürfen auf das Areal am Residenzplatz, aktuell sind noch knapp 1000 Eintrittskarten zu haben.

Wolfgang Ambros kommt am 30. Mai 2026 samt Band auf den Residenzplatz.
Wolfgang Ambros kommt am 30. Mai 2026 samt Band auf den Residenzplatz.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Bereits Tags zuvor steht – wie mehrfach berichtet – ein weiteres Konzert auf dem Programm. Wer dann auftritt, ist noch unklar. Veranstalter Thomas Semmler verspricht jedenfalls einen bekannten internationalen Künstler. „Noch laufen die Verhandlungen, wir sind in der Endphase“, gibt er sich allerdings vorerst noch geheimnisvoll. In der Vergangenheit spielten am Residenzplatz bereits Granden wie Elton John, Tina Turner, Lenny Kravitz, Falco und Herbert Grönemayer auf.

Fix ist: Für das Konzert am 29. Mai 2026 vergrößert man das Gelände, legt knapp 14.000 Tickets auf.

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.217 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
156.692 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Ausland
Justizkrimi um jungen Red-Bull-Milliardär „Boss“
126.107 mal gelesen
Der Milliardärssohn soll mit seinem Ferrari den Motorradpolizisten mehr als 200 Meter ...
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2591 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1222 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Wirtschaft
Inflation im August auf 4,1 Prozent geklettert
1100 mal kommentiert
Die Inflation lag im August bei 4,1 Prozent, das ist der höchste Wert seit Langem.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf