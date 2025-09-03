Eine waschechte Legende tritt am Residenzplatz auf

Bereits Tags zuvor steht – wie mehrfach berichtet – ein weiteres Konzert auf dem Programm. Wer dann auftritt, ist noch unklar. Veranstalter Thomas Semmler verspricht jedenfalls einen bekannten internationalen Künstler. „Noch laufen die Verhandlungen, wir sind in der Endphase“, gibt er sich allerdings vorerst noch geheimnisvoll. In der Vergangenheit spielten am Residenzplatz bereits Granden wie Elton John, Tina Turner, Lenny Kravitz, Falco und Herbert Grönemayer auf.