Radwege, Schulen: Graz muss Projekte verschieben

Investitionen werden nach hinten verschoben

Wie ist der Ausblick? Nicht berauschend. Ab 2026 soll das operative Geschäft laut Prognosen wieder deutlich ins Minus rutschen. Dazu kommen Unsicherheiten durch den Iran-Krieg. „Wir haben sofort nach Beginn der Bombardements reagiert“, betont KPÖ-Stadtrat Manfred Eber. So dürfen die einzelnen Ressorts im Mai nur 20 Prozent der auf Sparbüchern gehorteten Gelder (in Summe 35 Millionen Euro) verwenden. Auch einige Investitionen werden zeitlich nach hinten verschoben, Eber nannte auf Nachfrage Geh- und Radwege sowie Schulprojekte. Die großen Brocken wie die Remise in der Steyrergasse und die Müllverbrennungsanlage (Energiewerk) sollen nicht betroffen sein.