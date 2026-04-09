Radwege, Schulen: Graz muss Projekte verschieben

Auch wenn der Rechnungsabschluss 2025 vom Finanzdirektor positiv beurteilt wird: Die Budgetlage in Graz bleibt angespannt, die Schulden liegen bereits bei zwei Milliarden Euro. Weitere Sparmaßnahmen sind notwendig, Investitionen, etwa in Schulen oder Geh- und Radwege, werden zeitlich nach hinten verschoben.
Es ist eine Präsentationsfolie, die der Grazer Finanzdirektor Johannes Müller schon öfter hergezeigt hat: Eine Auswertung des österreichischen Fiskalrats belegt, wie stark die öffentlichen Budgets seit dem Jahr 2020 belastet wurden – durch die Corona-Krise, die hohe Teuerung, aber auch durch die ökosoziale Steuerreform. Sie kam 2022 zum laut Müller „ungünstigen Zeitpunkt“ und nimmt den Gemeinden Spielräume. Alleine Graz fehlten im Vorjahr dadurch 30 Millionen Euro.
Dazu kommen noch historische Benachteiligungen im Finanzausgleich (für einen Grazer gibt es weniger Geld als für einen Salzburger oder Innsbrucker), eine neue, steirische Verteilung von Pflege- und Sozialkosten und die noch immer ausstehende Reform der Grundsteuer. „Das sind Rahmenbedingungen, die wir annehmen müssen“, sagt Müller. Unter diesen Umständen könne man mit dem Rechnungsabschluss 2025 aber zufrieden sein.
Schuldenstand bei zwei Milliarden Euro
Dieser brachte im operativen Geschäft ein Plus von 53,3 Millionen Euro (zum Vergleich: 2024 war es ein Minus von 16 Millionen Euro). – deutlich besser als prognostiziert. So musste Graz weniger als geplant für Personal und Zinsen ausgeben, im Gegenzug gab es um 8,5 Millionen Euro mehr Ertragsanteile vom Bund. Das Vermögen der Stadt lag zu Jahresende bei 5,04 Milliarden Euro, der Schuldenstand bei 1,93 Milliarden Euro – mittlerweile ist die Zwei-Milliarden-Euro-Marke erreicht. Pro Einwohner sind das fast 7000 Euro Schulden.
Investiert wurden im Vorjahr 340 Millionen Euro, noch einmal mehr als 2024. Die größten Brocken waren die neuen Straßenbahnen sowie die Mittelschulen Smart City und Puntigam. Immerhin sieben Millionen Euro flossen für das Liebenauer Fußballstadion.
Investitionen werden nach hinten verschoben
Wie ist der Ausblick? Nicht berauschend. Ab 2026 soll das operative Geschäft laut Prognosen wieder deutlich ins Minus rutschen. Dazu kommen Unsicherheiten durch den Iran-Krieg. „Wir haben sofort nach Beginn der Bombardements reagiert“, betont KPÖ-Stadtrat Manfred Eber. So dürfen die einzelnen Ressorts im Mai nur 20 Prozent der auf Sparbüchern gehorteten Gelder (in Summe 35 Millionen Euro) verwenden. Auch einige Investitionen werden zeitlich nach hinten verschoben, Eber nannte auf Nachfrage Geh- und Radwege sowie Schulprojekte. Die großen Brocken wie die Remise in der Steyrergasse und die Müllverbrennungsanlage (Energiewerk) sollen nicht betroffen sein.
Der Finanzstadtrat mahnte zu Beginn der heißen Wahlkampfphase auch, keine unfinanzierbaren Forderungen aufzustellen. Überhaupt müssten bald alle Abteilungen den Gürtel nochmals enger schnallen, voraussichtlich ab nächstem Jahr wird ihnen nicht mehr Geld zur Verfügung stehen – die Inflationsraten können dann nicht ausgeglichen werden. „Wir wollen die schwierigen Jahre durchtauchen und dabei die Strukturen der Stadt aufrecht erhalten“, so Ebers Credo.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.