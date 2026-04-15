Asfinag vergibt Bau von A26 an Swietelsky

Verkehrsfreigabe für 2032 geplant

Für Anbindungen an der künftigen Anschlussstelle Bahnhof werden drei Tunnelröhren und vier Straßenebenen übereinander angeordnet. Die Strecke verläuft damit zum größten Teil im Tunnel, was Lärm und Umweltbelastungen minimieren soll. Die Waldeggstraße und deren Verbindungen bleiben bestehen, sollen jedoch neugestaltet werden. Das umfasse „großzügigere Gehwege, Busspuren und einen optimierten Radweg“. Zusätzlich werde der Bereich neu begrünt. Die Verkehrsfreigabe soll 2032 erfolgen.