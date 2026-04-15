Hunderte Goldfische einfach in Teich gekippt

Ursprünglich aus Asien stammend, sind sie hier ein Fremdkörper – und einer, der sich rasant vermehrt. Die Tiere sind anpassungsfähig und robust. Genau das wird ihnen zum Vorteil – und für andere Arten zur Gefahr. Sie wühlen den Boden auf, fressen Pflanzen und Laich anderer Fische und trüben das Wasser. Dadurch wird das sensible Gleichgewicht im Ökosystem gestört: Wasserpflanzen sterben ab, Lebensräume verschwinden, und heimische Arten werden verdrängt.