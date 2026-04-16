Ausgelagerte Küche trifft den Geschmack der Zeit

Bei rund vier Grad an die Abnehmer transportiert

Die fertig gekochten Lebensmittel werden vakuumiert und bei konstant niedrigen Temperaturen gegart. Das sorgt für stabile Qualität und längere Haltbarkeit. Die Komponenten werden anschließend heruntergekühlt und bei rund vier Grad transportiert. Das ermöglicht eine flexible Lagerung von bis zu drei Monaten in den Betrieben. „Wir möchten, dass die Gäste den Unterschied schmecken“, sagt Hauser. „Deshalb kombinieren wir traditionelle Rezepte mit moderner Technologie und klaren Prozessen.“