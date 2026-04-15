Jetzt kommt Lolli mit Köttbullar-Geschmack

Ein Lolli mit Fleischbällchen-Geschmack ist eine Kombi, die vielleicht nicht jedem zusagt. Aber der schwedische Möbelgigant Ikea wagt sich auf den schmalen Grat zwischen Top und Flop, im Juni folgt das kostenlose Testschlecken. Und nein, diesmal ist es kein Scherz.
Alles begann am 1. April – und war wohl für die meisten, passend zum Datum, ein scherzhaft gemeinter Angriff auf die Geschmacksknospen. Doch die Reaktionen waren offenbar derart erfolgsverheißend, dass sich die Ingka Gruppe, der größte IKEA-Händler weltweit, und Chupa Chups dazu entschieden, die Idee in die Tat umzusetzen.
„Konnten einfach nicht widerstehen“
Entstanden sei „ein veganer Lollipop, der den Geschmack des ikonischen schwedischen Fleischbällchen-Gerichts aufgreift – samt einem Hauch Preiselbeere, aber ganz ohne Fleisch“, so der Möbelriese in einer Aussendung. Eine Mischung aus süß und herzhaft. „Am 1. April haben wir die Menschen eingeladen, sich einen Fleischbällchen Lollipop vorzustellen. Und wir konnten einfach nicht widerstehen, die Idee einen Schritt weiterzudenken, vor allem nach der begeisterten Reaktion“, sagt Javier Quiñones, Commercial Manager bei Ingka Group.
„Als IKEA uns eingeladen hat, einen Lollipop zu entwickeln, der vom legendären schwedischen Fleischbällchen inspiriert ist, waren wir sofort begeistert“, so Martin Hofling, Global Marketing Manager bei Chupa Chups. „Bei Chupa Chups suchen wir ständig nach neuen Wegen, Menschen zu überraschen und zu begeistern.“
Limitierte Edition
Produziert wurden rund eine Million Lollis und an Ikea-Einrichtungshäuser auf der ganzen Welt verschickt. In Österreich darf dann am 13. Juni auf Probe geschleckt werden. Kleine Hürde: Das Glücksrad muss gedreht werden. Vorerst ist das aber die einzige Möglichkeit, um an den herzhaft-süßen Lolli zu gelangen, denn er ist nicht im Verkauf erhältlich.
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