Jetzt kommt Lolli mit Köttbullar-Geschmack

„Konnten einfach nicht widerstehen“

Entstanden sei „ein veganer Lollipop, der den Geschmack des ikonischen schwedischen Fleischbällchen-Gerichts aufgreift – samt einem Hauch Preiselbeere, aber ganz ohne Fleisch“, so der Möbelriese in einer Aussendung. Eine Mischung aus süß und herzhaft. „Am 1. April haben wir die Menschen eingeladen, sich einen Fleischbällchen Lollipop vorzustellen. Und wir konnten einfach nicht widerstehen, die Idee einen Schritt weiterzudenken, vor allem nach der begeisterten Reaktion“, sagt Javier Quiñones, Commercial Manager bei Ingka Group.