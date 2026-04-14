Reinigungsarbeiten: Lkw kracht in ASFINAG-Fahrzeug

Mitarbeiter landet in Spital

Der Berufschauffeur konnte seinen Laster nicht mehr rechtzeitig auf die zweite Spur lenken und prallte in Folge mit voller Wucht gegen das Absicherungsfahrzeug, eine Lastwagen der ASFINAG. Der darin befindliche 56-jährige Mitarbeiter erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.