Reinigungsarbeiten: Lkw kracht in ASFINAG-Fahrzeug

Schwerer Aufahrunfall auf der A10 bei Paternion: Ein LKW-Fahrer prallt mit seinem tonnenschweren Gefährt in ein Sicherungsfahrzeug der ASFINAG. Der Mitarbeiter wurde verletzt ins Spital gebracht.
Dramtische Szenen Dienstagnachmittag auf der Tauernautobahn (A10) im Bezirk Villach-Land: Gegen 14:30 Uhr führten Mitarbeiter der ASFINAG Reinigungsarbeiten an einer Brücke in Fahrtrichtung Salzburg durch. Trotz frühzeitiger Warnhinweise und Geschwindigkeitsbeschränkungen auf elektronischen Anzeigetafeln übersah ein 61-jähriger Lkw-Lenker aus der Steiermark die Baustellenabsicherung.
Mitarbeiter landet in Spital
Der Berufschauffeur konnte seinen Laster nicht mehr rechtzeitig auf die zweite Spur lenken und prallte in Folge mit voller Wucht gegen das Absicherungsfahrzeug, eine Lastwagen der ASFINAG. Der darin befindliche 56-jährige Mitarbeiter erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.
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