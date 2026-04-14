Mit Zuverdienstmöglichkeit in Abzock-Falle gelockt

Vergangene Woche nahm das Unheil seinen Lauf. Über vermeintlich seriöse Zuverdienstangebote wurde die Frau aus dem Bezirk Landeck dazu gebracht, mehrere sogenannte Scheinbestellungen durchzuführen und wiederholt Geld zu überweisen. In dem Glauben, Provisionen zu erhalten, folgte sie den Anweisungen des Täters – doch die versprochenen Gewinne blieben aus.