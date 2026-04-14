Drama on a Danube boat
German woman (80) falls into the water from the gangway – dead!
Drama on the Danube shortly before a cruise ship’s departure! On Tuesday afternoon, an approximately 80-year-old German tourist fell into the water while boarding the ship for reasons that remain unclear. Although the crew was able to pull her out of the river, it was too late to save her.
What initially looked like a harmless accident quickly turned out to be a fatal tragedy on the banks of the Nussdorf boat station in Vienna. At 1:40 p.m., an emergency call reached the emergency services—within minutes, police and paramedics rushed to the scene of the accident.
Reason for fall unclear
According to police, the pensioner was likely just crossing the gangway to the cruise ship when she went overboard and fell into the water for reasons that remain unclear. The detailed circumstances of the accident are currently still under investigation. The ship’s crew immediately raised the alarm and pulled the pensioner out of the water.
Rescuers attempted to resuscitate the woman on the spot, but all efforts were in vain: the German woman died at the scene of the accident.
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