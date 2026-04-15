Deutscher wohlauf bei Alm während Retter suchten

Auto abends noch am Ausgangspunkt

Der Deutsche war gegen 16 Uhr mit seinem E-Bike am Umlberg (Bezirk Schwaz) ins Vomper Loch gestartet. Gegenüber Augenzeugen gab er die Ganalm als Ziel an. Wann er wieder zurück sein wollte, ließ er offen. Weil das Auto des Deutschen gegen 22 Uhr immer noch am Umlberg stand, verständigten die Augenzeugen die Polizei, die die Bergrettung Schwaz alarmierte.