Erster Rundgang: So sieht das „neue“ Vinzinest aus

„Hier ist ein Ort entstanden, der der Menschenwürde entspricht. Das war auch Pfarrer Pucher immer wichtig“, sagt Baloch. Und Sommer sprudelt nur so vor Ideen, was er noch alles in seiner neuen Funktion umsetzen will – unter anderem plant er gemeinsame Fußball-WM-Abende. Er betont aber: „Wir sind kein Billighotel für Menschen, die in Österreich Urlaub machen. Jeder versucht, sich hier ein Leben aufzubauen und Arbeit zu finden.“