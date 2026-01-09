Bäckerei bietet Obdachlosen Zuflucht vor der Kälte

Besteht kein Arbeitsverhältnis, fehlt meist auch die Krankenversicherung. Das Risiko: „Obdachlosigkeit und Armut machen krank“, sagt Baloch. Einmal pro Woche kommt daher die rollende Marienambulanz vorbei, um Bewohner zu versorgen. Bei kranken Babys – in einem Bereich des Vinzinests kommen ukrainische Familien unter – bemüht man sich um einen warmen Platz für den ganzen Tag. „Man lernt von den Leuten, mit wie wenig man auskommen kann“, sagt Sommer. Und: „Man sollte wissen, wie schnell es gehen kann.“ Oft reicht ein Todesfall oder eine Kündigung und man sitzt auf der Straße