Hitze und kein fixes Zuhause: So kämpft diese Frau

„Überall ist es heiß – in Hostice genauso wie in Graz“, sagt sie und fächert mit ihrer Hand. „Ich schaue, dass ich genug Wasser trinke. Manchmal kaufe ich mir eine Flasche, manchmal fülle ich sie in Andritz auf. Manchmal bekomme ich aber auch ein Wasser oder eine Sonnenbrille angeboten. In Graz leben viele gute Herzen.“