Paukenschlag! 99ers-Star zieht Ausstiegsklausel

Knalleffekt bei den Graz99ers! Stürmer-Star Lukas Haudum, der noch ein Jahr an den Eishockey-Meister gebunden gewesen wäre, zieht die Ausstiegsklausel in seinem Vertrag und verlässt die Murstädter in eine Topliga.
Damit war nicht mehr zu rechnen. Die 99ers verlieren ihren Star-Spieler Lukas Haudum. Der Oberösterreicher, der in den Play-offs zum besten Spieler gewählt wurde, zieht die Ausstiegsklausel in seinem Vertrag – das kam zu diesem Zeitpunkt für alle überraschend.
Auch die „Krone“ telefonierte noch wenige Stunden vor der Bekanntgabe mit dem 99ers-Profi. Da hieß es noch: „Ich bleibe.“ Sogar von einem Gedankenspiel, seinen Vertrag in Graz vorzeitig zu verlängern, war da die Rede. Nach seiner Operation aufgrund eines Leistenbruchs, wegen der er auch die WM auslassen musste, ist ohnehin er auf dem Weg der Besserung.
Entscheidung über Nacht
Über Nacht überschlugen sich offenbar die Ereignisse. Haudum informierte die Grazer, dass er von seiner Klausel Gebrauch macht. Am Vormittag trudelte der Vertrag des neuen Klubs im Büro der 99ers ein. Die Verantwortlichen traf die Entscheidung, mit der keiner mehr gerechnet hatte, wie ein Blitz. Wohin es geht, ist noch nicht bekannt. Es handelt sich aber definitiv um eine Topliga. Den nur für eine solche galt auch die Ausstiegsklausel...
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