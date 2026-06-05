Paukenschlag! 99ers-Star zieht Ausstiegsklausel

Entscheidung über Nacht

Über Nacht überschlugen sich offenbar die Ereignisse. Haudum informierte die Grazer, dass er von seiner Klausel Gebrauch macht. Am Vormittag trudelte der Vertrag des neuen Klubs im Büro der 99ers ein. Die Verantwortlichen traf die Entscheidung, mit der keiner mehr gerechnet hatte, wie ein Blitz. Wohin es geht, ist noch nicht bekannt. Es handelt sich aber definitiv um eine Topliga. Den nur für eine solche galt auch die Ausstiegsklausel...