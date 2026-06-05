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Paukenschlag! 99ers-Star zieht Ausstiegsklausel

Eishockey
05.06.2026 12:54
(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Knalleffekt bei den Graz99ers! Stürmer-Star Lukas Haudum, der noch ein Jahr an den Eishockey-Meister gebunden gewesen wäre, zieht die Ausstiegsklausel in seinem Vertrag und verlässt die Murstädter in eine Topliga.

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Damit war nicht mehr zu rechnen. Die 99ers verlieren ihren Star-Spieler Lukas Haudum. Der Oberösterreicher, der in den Play-offs zum besten Spieler gewählt wurde, zieht die Ausstiegsklausel in seinem Vertrag – das kam zu diesem Zeitpunkt für alle überraschend.

Auch die „Krone“ telefonierte noch wenige Stunden vor der Bekanntgabe mit dem 99ers-Profi. Da hieß es noch: „Ich bleibe.“ Sogar von einem Gedankenspiel, seinen Vertrag in Graz vorzeitig zu verlängern, war da die Rede. Nach seiner Operation aufgrund eines Leistenbruchs, wegen der er auch die WM auslassen musste, ist ohnehin er auf dem Weg der Besserung.

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