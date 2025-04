Dafür schämt sich Barbara Schöneberger noch immer

Am Abend vor der Show habe sie sich viel zu viel Prosecco und Ramazotti gegönnt, berichtet die 51-Jährige. „Da muss ich direkt wieder würgen, wenn ich daran denke“, erzählt sie angeekelt. Es sei ihr sogar so schlecht gegangen, dass sie sich kurz vor der Abfahrt in ihren Koffer übergeben musste. „Und dann bin ich nach Berlin gefahren mit der Kotze im Koffer“, so Schöneberger weiter.