„Mein Freund Hans! Dem geb ich ein Interview“

Österreichs Kult-Reporter Hans Huber ließ seine zahlreichen WM-Erfahrungen in der „Krone“ Revue passieren. Im zweiten Teil seiner Erinnerungen gab er Einblicke in das Reporter-Leben bei den großen Endspielen, sprach er auch über Begenungen mit Weltmeister Pele und Trainer-Legende Ernst Happel.
Wenn man in die Geschichte der WM-Finalspiele blickt, dann gibt es natürlich eine ganze Reihe an sehr besonderen Partien. Eine der prägendsten für mich war das Endspiel 1958. Schweden ist als Gastgeber auf Brasilien getroffen. Der blutjunge Pele hatte da einen seiner ersten ganz großen Auftritte. Er hat beim 5:2-Sieg der Selecao zwei Treffer erzielt und ist damit bis heute mit seinen damals 17 Jahren und 249 Tagen der jüngste Spieler in der Geschichte, der in einem WM-Finale gespielt und getroffen hat. Ein Rekord, der wohl auch nach dieser Endrunde weiter Bestand haben wird.
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