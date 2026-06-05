Zu schnell unterwegs: Biker starb in Kreisverkehr

Tödlicher Unfall am Donnerstagabend in Niederösterreich: Ein 28-jähriger Motorradfahrer verlor in Schwechat die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Laterne. Für den Mann aus Wien kam jede Hilfe zu spät.
Der Unfall geschah am Abend auf der Mannswörther Straße und dürfte auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen sein. Laut Polizei verlor der Wiener jedenfalls die Kontrolle über sein Motorrad, einen Zusammenstoß mit einer Laterne konnte er nicht mehr verhindern.
In einem Kreisverkehr kam das Opfer zu liegen. Der 28-Jährige erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.
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