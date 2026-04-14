Mädchen auf Bike nach Kollision mit Pkw verletzt

Zu einem fürchterlichen Verkehrsunfall kam es am Montag im Gemeindegebiet von Rum (Bezirk Innsbruck-Land)! Dort kollidierte eine 17-jährige Einheimische mit ihrem Motorrad mit einem Pkw. Das Mädchen stürzte und verletzte sich dabei.
Zum folgenschweren Zwischenfall kam es am Montag gegen 12.15 Uhr auf der Tiroler Straße im Gemeindegebiet von Rum. Dort lenkte ein 41-jähriger Einheimischer seinen Pkw von einer Ausfahrt auf die Straße.
Zeitgleich war auch eine 17-jährige Einheimische mit ihrem Motorrad auf der Tiroler Straße unterwegs. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Das Mädchen stürzte und blieb regungslos auf der Straße liegen.
Mädchen in Landesklinik gebracht
Sie wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung mit erheblichen Verletzungen in die Landesklinik nach Hall in Tirol gebracht. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe.
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