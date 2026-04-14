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Rupp & Fussenegger

Drehstart für neues Wiener „Tatort“-Duo

Unterhaltung
14.04.2026 13:34
Rupp und Fussenegger ermitteln im Gemeindebau.
Rupp und Fussenegger ermitteln im Gemeindebau.(Bild: Hubert Mican)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Nachdem Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer nur noch zwei Fälle lösen, bevor sie in die wohlverdiente Tatort-Pension gehen, muss ein neues Ermittler-Duo her: Miriam Fussenegger und Laurence Rupp sind die neuen Kommissare.

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Zwei Fälle sind noch für das etablierte Wiener „Tatort“-Duo Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer zu lösen – dann übernehmen Miriam Fussenegger und Laurence Rupp und führen die Kultreihe in eine neue Zukunft.

Seit wenigen Tagen stehen die beiden am Set und bekommen es in ihrem ersten gemeinsamen Fall mit einem Fenstersturz in einem Wiener Gemeindebau zu tun, bei dem es zahlreiche Verdächtige gibt. Ausgestrahlt werden die Filme der neuen Wiener „Tatort“-Kommissare dann 2027. Beim Fall mit dem Arbeitstitel „Krähen im Hof“ führt Dominik Hartl Regie, das Drehbuch stammt aus der Feder von Sarah Wassermair. Gedreht wird planmäßig noch bis Anfang Mai.

Zuvor ist aber noch der vorletzte Fall des alten Teams, „Gegen die Zeit“, am 26. 4. um 20.15 Uhr auf ORF 2 zu sehen. Der letzte Film mit dem Duo folgt gegen Ende des Jahres.

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