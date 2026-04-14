Drehstart für neues Wiener „Tatort“-Duo

Seit wenigen Tagen stehen die beiden am Set und bekommen es in ihrem ersten gemeinsamen Fall mit einem Fenstersturz in einem Wiener Gemeindebau zu tun, bei dem es zahlreiche Verdächtige gibt. Ausgestrahlt werden die Filme der neuen Wiener „Tatort“-Kommissare dann 2027. Beim Fall mit dem Arbeitstitel „Krähen im Hof“ führt Dominik Hartl Regie, das Drehbuch stammt aus der Feder von Sarah Wassermair. Gedreht wird planmäßig noch bis Anfang Mai.