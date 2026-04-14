Nach dem freien Fall geht‘s wieder bergauf

Umschwung durch Umkrempelung

Wo es aktuell wieder bergauf zu gehen scheint, Amaliendorf die Tabelle anführt, nach der Herbstmeisterschaft kurz vor dem Aufstieg steht. Nach dem vergangenen 3:1-Auswärtserfolg bei Raxendorf beträgt der Vorsprung auf Verfolger Nondorf bereits vier Zähler. „Wir haben den Großteil der Mannschaft und des Trainerteams ausgetauscht, alles umgekrempelt. Damit ist der Umschwung dann gelungen“, freut sich Pichler.

Durch dick und dünn

Einer der wenigen, die damals geblieben sind, ist Goalgetter und mittlerweile Vereinslegende Daniel Meyer. Er führt in dieser Saison mit 16 Volltreffern die Torschützenliste an, hat maßgeblichen Anteil am Höhenflug der Waldviertler. Einst kickte der 32-Jährige in der 1. Landesliga für Waidhofen/Thaya, machte dann den gesamten Absturz der Amaliendorfer mit. „Er hat sich das Kreuzband gerissen, ist dem Verein dann treu geblieben – auch wenn wir nach seiner Genesung plötzlich zwei Ligen weiter unten gespielt haben!“



Kilian Wazik