Nach dem freien Fall geht‘s wieder bergauf

Nach etlichen Jahren der sportlichen Miserie träumt der SC Amaliendorf in der 1. Klasse Waldviertel vom Aufstieg. Mit dabei ist eine waschechte Vereinslegende, die den gesamten Absturz des Klubs miterlebt hat.
„Das war eine ganz schlimme Zeit, da haben einige Dinge im Verein nicht gepasst“, ließ Amaliendorf-Sportchef Michael Pichler die Talfahrt der vergangenen Jahre Revue passieren. 2023 stieg man aus der 2. Landesliga ab, im Folgejahr wurde der Verein sogar bis in die 1. Klasse Waldviertel durchgereicht.
Umschwung durch Umkrempelung
Wo es aktuell wieder bergauf zu gehen scheint, Amaliendorf die Tabelle anführt, nach der Herbstmeisterschaft kurz vor dem Aufstieg steht. Nach dem vergangenen 3:1-Auswärtserfolg bei Raxendorf beträgt der Vorsprung auf Verfolger Nondorf bereits vier Zähler. „Wir haben den Großteil der Mannschaft und des Trainerteams ausgetauscht, alles umgekrempelt. Damit ist der Umschwung dann gelungen“, freut sich Pichler.
Durch dick und dünn
Einer der wenigen, die damals geblieben sind, ist Goalgetter und mittlerweile Vereinslegende Daniel Meyer. Er führt in dieser Saison mit 16 Volltreffern die Torschützenliste an, hat maßgeblichen Anteil am Höhenflug der Waldviertler. Einst kickte der 32-Jährige in der 1. Landesliga für Waidhofen/Thaya, machte dann den gesamten Absturz der Amaliendorfer mit. „Er hat sich das Kreuzband gerissen, ist dem Verein dann treu geblieben – auch wenn wir nach seiner Genesung plötzlich zwei Ligen weiter unten gespielt haben!“
Kilian Wazik
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