Auftrag für A9-Ausbau: Kritik am „Beton-Minister“

„Mir fällt ein Stein vom Herzen“

Große Erleichterung über die Entscheidung des Ministeriums herrscht bei Walter Semlitsch, Obmann der steirischen Pendlerinitiative: „Mir fällt ein Stein vom Herzen, diese Entlastung ist dringend notwendig! Ein großes ,Danke‘ an alle Entscheidungsträger, die das ermöglichen. Für alle, die auf das Auto angewiesen sind, um in die Arbeit zu kommen und nicht auf die Öffis zugreifen können, ist das ein massiver Schritt.“ Im betroffenen Autobahnabschnitt sind ja fast 80.000 Fahrzeuge pro Tag unterwegs, viele Betriebe siedelten sich hier entlang der A9 an.