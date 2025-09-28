Ortschefs einig: „Ausbau der A9 ist alternativlos“

Zuspruch bekommt Komericky auch von den ÖVP-Bürgermeistern der umliegenden Gemeinden: „Wir sind schon in freudiger Erwartung“, sagt Barbara Walch aus Wundschuh, „die Anrainer sind aktuell stark belastet“. Christoph Grassmugg aus Wildon sagt: „Wir heißen die Entscheidung mehr als gut. Bei uns entsteht 50 Prozent des Verkehrsaufkommens aufgrund des Durchzugsverkehrs vom Osten.“ Dabei gehe es genauso um den Schwer- wie um den Individualverkehr, der wegen der überlasteten Pyhrnautobahn auf die Bundesstraßen ausweicht. „Montagfrüh brauchst du auf die A 9 gar nicht erst auffahren“, weiß Grassmugg.