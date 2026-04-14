Hohe Spritpreise? Mann randalierte auf Tankstellen

In der Nacht auf Dienstag sorgte ein 34-jähriger Einheimischer bei gleich zwei Tankstellen in Innsbruck für Aufsehen. Er beschädigte mehrere Zapfsäulen und brach bei einer weiteren anschließend die Tür zum Geschäftsbereich auf.
Waren einem 34-jährigen Einheimischen die Preise für Benzin und Diesel an einer Tankstelle in Innsbruck zu hoch? Der Mann sorgte in der Nacht auf Dienstag bei der Tankstelle in der Leopoldstraße jedenfalls für ordentlich Aufsehen!
Der mutmaßliche Täter versuchte zunächst, mehrere Zapfsäulen zu beschädigen. Anschließend begab sich der Mann zu einer weiteren Tankstelle in die Karmelitengasse und brach dort die Eingangstür auf.
Lebensmittel gestohlen, Mann festgenommen
Darin entwendete er Lebensmittel aus dem Geschäftsbereich. Der Verdächtige konnte wenig später von einer Streife der Polizeiinspektion Saggen festgenommen werden. Weitere Ermittlungen sind im Gange.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.