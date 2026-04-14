Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz Blackout

Rapid positiv, weil die Welt kurz stehen blieb

Bundesliga
14.04.2026 07:00
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Trotz des Blackouts von Romeo Amane im Derby gegen die Wiener Austria ist Rapids Trainer Johannes Hoff Thorup guter Dinge. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Rainer Bortenschlager ...

0 Kommentare

„Ein wichtiger, verdienter Punkt, speziell nach der ersten Halbzeit, die mehr als okay war. Da ist jetzt deutlich mehr Positivität, die wir in die nächste Woche mitnehmen können.“

Titelkandidaten ohne Plan mit Ball
Rapids Trainer Johannes Hoff Thorup konnte mit dem 1:1 besser als die Austria leben. Weil Grün-Weiß – zumindest bis zu Romeo Amanes Blackout – in Favoriten die Kontrolle hatte, die Handschrift des Dänen deutlich zu erkennen ist. Und nicht jeder „Titelkandidat“ hat aktuell einen Plan mit Ball. Rapid schon. Freilich zu oft nur bis zur Strafraumgrenze.

Johannes Hoff Thorup
Johannes Hoff Thorup(Bild: GEPA)

„Wir sind noch im Aufbau, am Entwickeln, noch nicht einmal nah dran, wo wir hinwollen“, bekräftigt Hoff Thorup, der im Derby viel probierte, offensiv mit Risiko wechselte. Ercan Kara war in seiner noch kurzen Ära bislang meist nur als Joker eine Option. Jetzt traf der Stürmer erstmals, grinste über sein Tor: „Da ist die Welt kurz stehen geblieben.“

Mit „nur“ fünf Treffern ist der 30-Jährige jetzt Rapids bester Liga-Torschütze in der Saison – das zeigt das Goalgetter-Dilemma. Aber Kara wird mehr gebraucht werden: „Wir können nicht drei Spiele mit einer Elf bestreiten“, denkt Hoff Thorup an die kommende englische Woche mit dem Hartberg-Doppelpack und Salzburg. „Umso glücklicher macht mich, dass er getroffen hat. Das zeigt mir, dass er bereit ist. Wir müssen so scharf wie möglich bleiben.“ Und die Blackouts abstellen …

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
14.04.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
715.801 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
180.101 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Außenpolitik
US-Kriegsschiffe durchqueren Straße von Hormuz
105.530 mal gelesen
Die Meerenge Straße von Hormuz
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
8229 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
2123 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Außenpolitik
Der „neue Orbán“ steht vor einer Herkulesaufgabe
1393 mal kommentiert
Mehr Bundesliga
Trotz Blackout
Rapid positiv, weil die Welt kurz stehen blieb
Krone Plus Logo
Salzburgs Kjaergaard
Vom Aussortierten zum Hoffnungsträger
Krone Plus Logo
„Schmerzhaftes“ Video
Bitter! Deshalb fällt GAK-Kapitän wochenlang aus
Fünf Klasse-Treffer
Bundesliga: Wählen Sie HIER das Tor der 26. Runde
Highlights im Video:
Last-Minute-Tor kickt Salzburg aus Titelträumen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf