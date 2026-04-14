Rapid positiv, weil die Welt kurz stehen blieb

Mit „nur“ fünf Treffern ist der 30-Jährige jetzt Rapids bester Liga-Torschütze in der Saison – das zeigt das Goalgetter-Dilemma. Aber Kara wird mehr gebraucht werden: „Wir können nicht drei Spiele mit einer Elf bestreiten“, denkt Hoff Thorup an die kommende englische Woche mit dem Hartberg-Doppelpack und Salzburg. „Umso glücklicher macht mich, dass er getroffen hat. Das zeigt mir, dass er bereit ist. Wir müssen so scharf wie möglich bleiben.“ Und die Blackouts abstellen …