Rapid positiv, weil die Welt kurz stehen blieb

Trotz des Blackouts von Romeo Amane im Derby gegen die Wiener Austria ist Rapids Trainer Johannes Hoff Thorup guter Dinge. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Rainer Bortenschlager ...
„Ein wichtiger, verdienter Punkt, speziell nach der ersten Halbzeit, die mehr als okay war. Da ist jetzt deutlich mehr Positivität, die wir in die nächste Woche mitnehmen können.“
Titelkandidaten ohne Plan mit Ball
Rapids Trainer Johannes Hoff Thorup konnte mit dem 1:1 besser als die Austria leben. Weil Grün-Weiß – zumindest bis zu Romeo Amanes Blackout – in Favoriten die Kontrolle hatte, die Handschrift des Dänen deutlich zu erkennen ist. Und nicht jeder „Titelkandidat“ hat aktuell einen Plan mit Ball. Rapid schon. Freilich zu oft nur bis zur Strafraumgrenze.
„Wir sind noch im Aufbau, am Entwickeln, noch nicht einmal nah dran, wo wir hinwollen“, bekräftigt Hoff Thorup, der im Derby viel probierte, offensiv mit Risiko wechselte. Ercan Kara war in seiner noch kurzen Ära bislang meist nur als Joker eine Option. Jetzt traf der Stürmer erstmals, grinste über sein Tor: „Da ist die Welt kurz stehen geblieben.“
Mit „nur“ fünf Treffern ist der 30-Jährige jetzt Rapids bester Liga-Torschütze in der Saison – das zeigt das Goalgetter-Dilemma. Aber Kara wird mehr gebraucht werden: „Wir können nicht drei Spiele mit einer Elf bestreiten“, denkt Hoff Thorup an die kommende englische Woche mit dem Hartberg-Doppelpack und Salzburg. „Umso glücklicher macht mich, dass er getroffen hat. Das zeigt mir, dass er bereit ist. Wir müssen so scharf wie möglich bleiben.“ Und die Blackouts abstellen …
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