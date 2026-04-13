Manchester United kassiert Heimpleite gegen Leeds

Manchester United hat in der Premier League eine überraschende 1:2-Heimniederlage gegen Leeds United kassiert.
Der ehemalige Salzburg-Stürmer Noah Okafor traf in der 5. und 29. Minute zur 2:0-Pausenführung für die Gäste. Bei Manchester sah Verteidiger Lisandro Martinez nach dem Seitenwechsel Rot, nachdem der Argentinier Gegenspieler Dominic Calvert-Lewin an den Haaren gezogen hatte. Casemiro (69.) brachte United dennoch heran, Leeds rettete das Ergebnis aber über die Zeit.
Für Leeds war es der erste Ligasieg im Old Trafford seit 1981, für den 15. waren es wichtige Zähler im Rennen um den Klassenerhalt. Manchester United liegt als Dritter auf Kurs in die Champions League, konnte den Vorsprung auf die Verfolger aber nicht ausbauen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.