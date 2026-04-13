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Premier League

Manchester United kassiert Heimpleite gegen Leeds

Premier League
13.04.2026 23:14
Ein bitterer Abend für Manchester United
Ein bitterer Abend für Manchester United(Bild: AP/Dave Thompson)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Manchester United hat in der Premier League eine überraschende 1:2-Heimniederlage gegen Leeds United kassiert.

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Der ehemalige Salzburg-Stürmer Noah Okafor traf in der 5. und 29. Minute zur 2:0-Pausenführung für die Gäste. Bei Manchester sah Verteidiger Lisandro Martinez nach dem Seitenwechsel Rot, nachdem der Argentinier Gegenspieler Dominic Calvert-Lewin an den Haaren gezogen hatte. Casemiro (69.) brachte United dennoch heran, Leeds rettete das Ergebnis aber über die Zeit.

Für Leeds war es der erste Ligasieg im Old Trafford seit 1981, für den 15. waren es wichtige Zähler im Rennen um den Klassenerhalt. Manchester United liegt als Dritter auf Kurs in die Champions League, konnte den Vorsprung auf die Verfolger aber nicht ausbauen.

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