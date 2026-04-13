Major emergency response in Tyrol
Alarm in Seefeld: Hotel Ablaze
Sirens wailed on Monday evening in the tourist town of Seefeld in Tyrol: Shortly after the winter season ended, the well-known “Klosterbräu” hotel in the heart of town suddenly burst into flames. A major emergency response was launched...
At 7:11 p.m., the dramatic alarm was received by the Tyrol control center. “Fire in restaurant on top floor” was the report. Thick black smoke hung over the town that evening, and the flames were visible from afar.
Fire departments from across the region responded
Numerous fire departments, including those from surrounding towns, raced to the scene of the fire. Part of the roof appeared to be affected. Renovation work is apparently currently underway in that area.
Firefighting efforts were in full swing. No information was initially available regarding a possible cause of the fire.
Hotel is a luxurious 5-star property
The Hotel Klosterbräu in Seefeld is a well-known 5-star resort located in the heart of town in a former 16th-century Augustinian monastery.
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