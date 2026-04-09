Autodiebe flüchteten mit Tempo 200 vor der Polizei

Mit bis zu 200 km/h unterwegs

In dem Moment öffnete jemand die Fahrertür und stahl die Jacke, danach stiegen zwei Unbekannte ein und flüchteten mit dem Abschleppwagen. Die Flüchtenden wurden von der Polizei in St. Georgen/G. lokalisiert. Bei der Nachfahrt rasten sie mit Tempo 200 durch das Lungitzer Ortsgebiet davon. An einer Straßensperre in Ried/R. hatte die wilde Fahrt ein Ende. Im flüchtenden Fahrzeug saßen drei Georgier, die festgenommen wurden.