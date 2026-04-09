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Ende an Straßensperre

Autodiebe flüchteten mit Tempo 200 vor der Polizei

Oberösterreich
09.04.2026 16:02
An einer Straßensperre war die Verfolgungsjagd zu Ende.
An einer Straßensperre war die Verfolgungsjagd zu Ende.(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Gleich zwei wilde Verfolgungsjagden hielten die Polizei seit Mittwoch in Atem. In Pasching (OÖ) sollte ein Fahrzeug kontrolliert werden, doch der Lenker drückte stattdessen aufs Gas. Nachdem Georgier in Steyregg einen Abschleppwagen gestohlen hatten, flüchteten sie fast 20 Kilometer, bevor sie gestoppt werden konnten.

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Am Mittwochabend wollten Streifenpolizisten in Pasching ein Auto anhalten. Doch anstatt stehenzubleiben, stieg der Lenker aufs Gas. Er flüchtete mit seinem Pkw und war dabei teilweise querfeldein und mit weit über 100 km/h im Ortsgebiet unterwegs.

Rucksack mit Suchtgift entdeckt
In Leonding gelang es den Beamten, den Wagen zu stoppen. Am Steuer saß ein 20-jähriger Linzer und ein gleichaltriger Beifahrer – beide wurden festgenommen. Als die Polizisten anschließend die Fluchtroute noch einmal abfuhren, fanden sie einen Rucksack mit Marihuana. Der Lenker verweigerte eine Untersuchung auf Suchtmittelbeeinträchtigung, ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Abschleppwagen gestohlen
Am Donnerstag war ein Pole (47) mit seinem Abschleppwagen in Steyregg unterwegs, um ein Auto für den Transport in sein Heimatland zu kaufen. Der 47-Jährige parkte sein Fahrzeug bei dem Autohändler und versperrte es. Als er nach dem Kaufgespräch zum Wagen zurückkam, legte er seine Jacke mit Bargeld auf den Rücksitz und ging prüfend eine Runde um seinen Pkw.

Mit bis zu 200 km/h unterwegs
In dem Moment öffnete jemand die Fahrertür und stahl die Jacke, danach stiegen zwei Unbekannte ein und flüchteten mit dem Abschleppwagen. Die Flüchtenden wurden von der Polizei in St. Georgen/G. lokalisiert. Bei der Nachfahrt rasten sie mit Tempo 200 durch das Lungitzer Ortsgebiet davon. An einer Straßensperre in Ried/R. hatte die wilde Fahrt ein Ende. Im flüchtenden Fahrzeug saßen drei Georgier, die festgenommen wurden.

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