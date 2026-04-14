Wieso Start-up von Graz in die Weststeiermark zog

Nur wenige Wochen, nachdem die ersten Personenzüge über die Koralmbahnstrecke fuhren, öffnete auch die Firma Theissl Systems ein neues Kapitel: Mario Theissl zog im Jänner 2026 mit seinen zwölf Mitarbeitern von Graz-St. Peter nach Groß St. Florian – und war damit der erste Unternehmer, der sich im neuen Koralmpark angesiedelt hat.