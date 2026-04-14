Wieso Start-up von Graz in die Weststeiermark zog

Ein Start-up wagte den Schritt und siedelte von Graz nach Groß St. Florian. Nach vier Monaten zieht der Geschäftsführer nun Bilanz – und verrät, wie er seine Mitarbeiter zum Umstieg auf die Öffis motivieren konnte. Auch weitere Unternehmen zeigen Interesse.
Nur wenige Wochen, nachdem die ersten Personenzüge über die Koralmbahnstrecke fuhren, öffnete auch die Firma Theissl Systems ein neues Kapitel: Mario Theissl zog im Jänner 2026 mit seinen zwölf Mitarbeitern von Graz-St. Peter nach Groß St. Florian – und war damit der erste Unternehmer, der sich im neuen Koralmpark angesiedelt hat.
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