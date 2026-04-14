Mit altem Bike 227 Kilometer nach Wien geradelt

Mit dem Wahl der Mittel – einem alten Citybike ohne Klickpedale, spezielle Übersetzung oder sonstige Optimierung – legte Pichlmüller 227,7 Kilometer innerhalb von elf Stunden zurück: „Es hat alles funktioniert. Klar, es ist nicht so effizient wie ein Rennrad oder Gravelbike, aber es geht. Und vor allem: Es macht trotzdem richtig Spaß.“