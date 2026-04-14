Rechnungsabschluss: Kräftiges Plus für Silberstadt

„Erfreuliches Signal“

Laut Bürgermeisterin Victoria Weber (SPÖ) könne sich dieses Ergebnis durchaus sehen lassen. „Wir befinden uns in herausfordernden Zeiten, Förderungen für die Gemeinden werden gekürzt und Förderauszahlungen gestreckt. Umso wichtiger ist es, Ausgaben genau zu prüfen, Kosten dort zu reduzieren, wo es möglich und vertretbar ist, und effizient zu wirtschaften. Mit einem Plus von fast einer Million Euro ist dieser Rechnungsabschluss ein erfreuliches Signal“, meint die Stadtchefin. Sie mahnt aber, dass man sich auf diesem Ergebnis „nicht ausruhen“ dürfe.