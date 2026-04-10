„Wir wollen nicht immer um das Geld bitten müssen“

Scharf kritisiert wurde der Umgang des Bundes mit EU-Geldern. Aus dem Corona-Aufbau- und Resilienzplan stünden den Ländern noch mehr als 166 Mio. Euro zu. „Wir haben 500 Millionen Euro erhalten, uns stehen aber über 666 Millionen Euro zu. Wir pochen darauf, dass diese Mittel kurzfristig fließen“, erklärte LH Mattle. Und LH Edtstadler, als ehemalige Europaministerin mit der Materie vertraut, bekräftigte: „Dieses Geld steht uns zu, wir brauchen es in den Regionen.“