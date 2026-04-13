Durstiger Tiroler (64) schlug im Morgengrauen zu

Ein ungewöhnlicher Coup sorgte Montagfrüh im Tiroler Zillertal für Kopfschütteln und so manches Schmunzeln: Ein 64-jähriger Mann hatte es offenbar auf gleich zehn Kisten Bier abgesehen.
Gegen 5.30 Uhr schlug der zunächst unbekannte Täter bei einem Getränkelager in Fügen (Bezirk Schwaz) zu und schnappte sich kurzerhand zehn Kisten Bier.
Tatverdächtiger rasch ausgeforscht
Doch die Rechnung hat er ohne die Tiroler Ermittler gemacht: Beamte aus Strass und Zell am Ziller nahmen umgehend die Spur auf – und die führte schneller als gedacht zum mutmaßlichen Langfinger. Noch am selben Tag stand fest: Der Tatverdächtige ist ein 64-jähriger Einheimischer.
Die Beute konnte vollständig sichergestellt werden. Statt kühlem Gerstensaft wartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck auf ihn.
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