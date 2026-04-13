Durstiger Tiroler (64) schlug im Morgengrauen zu

Tatverdächtiger rasch ausgeforscht

Doch die Rechnung hat er ohne die Tiroler Ermittler gemacht: Beamte aus Strass und Zell am Ziller nahmen umgehend die Spur auf – und die führte schneller als gedacht zum mutmaßlichen Langfinger. Noch am selben Tag stand fest: Der Tatverdächtige ist ein 64-jähriger Einheimischer.