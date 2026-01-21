Sänger Cosmó verspricht die Tanzparty des Jahres

2022 warst du im Finale der Casting-Show „The Voice Kids“ – wann entstand bei dir der Wunsch, in die Musik zu gehen und was hat dich dazu inspiriert?

Cosmó: Alles begann mit dem Musical „Mamma Mia“, das ich als Dreijähriger mit der Mama auf DVD geschaut habe. So auf einer Bühne zu singen und zu tanzen war voll meins und ich habe schon ein paar Wörter auf Englisch gelernt. Mit fünf hatte ich Klavierunterricht mit einem ganz lustigen Klavierlehrer. Da haben wir Stifte ins Klavier gelegt und dann losgespielt – das war echt cool. Richtig beeinflusst hat mich aber die Geschichte von Billie Eilish. Ich habe mir auf YouTube oft angeschaut, wie sie mit ihrem Bruder Finneas im Kinderzimmer Musik erschaffen hat und mit 15 von dort aus berühmt wurde. Mit ungefähr zehn habe ich auch damit angefangen, als ich zum Geburtstag den ersten PC bekam. Ich lud mir eine Musik-Software runter und fing an zu produzieren. Dafür muss man nicht Noten lesen können, sondern kann Dinge zusammenbasteln. Songs zu schreiben und zu produzieren bereitet mir immer noch am meisten Freude – alles hatte dort seinen Ursprung.