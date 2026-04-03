Cosmó über den ESC

„Erst nach Tagen gemerkt, dass es kein Traum ist“

Adabei-TV Clips
03.04.2026 10:00
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Er ist bunt, laut und längst ein Fanliebling: Cosmo sorgt beim Eurovision Song Contest 2026 für Stimmung – und macht auch abseits der Bühne von sich reden. Mit seinem Song „Tanzschein“ und einem Auftritt bei The Voice Kids hat er bereits für Aufmerksamkeit gesorgt. Mehr dazu im Video. 

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