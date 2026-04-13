Betrug mit Pfandbons: „Wollte mir mal was gönnen“

„Warum haben Sie das gemacht?“, will der Richter von der Angeklagten wissen. „Ich dachte, dann geht es mir auch einmal gut. Wenn du alleine bist und alles alleine zahlen musst, ist das nicht so leicht“, erklärt die Witwe. „Ich wollte mir einfach mal etwas gönnen. Es tut mir sehr, sehr leid. Es war einfach nur dumm.“