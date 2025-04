Kunde fälschte Pfand-Codes auf 101 Flaschen

Es war doch einiges an Energie, die ein verhaltenskreativer Innviertler bereits im Vorfeld eines mutmaßlichen Betrugsversuchs in der Filiale einer Lebensmittelkette in Tumeltsham an den Tag gelegt hat. Zu seinem Pech blieb der gesamte Aufwand schlussendlich aber unbelohnt. Stattdessen wurde der Verdächtige von der Exekutive in die Mangel genommen.