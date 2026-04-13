Man (45) arrested
Uncle Allegedly Assaulted Niece (17) in Park
Shocking scenes reportedly unfolded on Saturday afternoon in the city park in Kufstein, Tyrol: A 45-year-old man is suspected of having attacked and threatened his 17-year-old niece. The police intervened—the man was arrested and taken to the Innsbruck correctional facility.
The incident is said to have occurred in broad daylight around 3:45 p.m. According to the investigation, the 45-year-old Lebanese man physically assaulted the teenager multiple times. He is also alleged to have threatened to kill her in order to force her to leave the park and go home.
Restraining Order
The 17-year-old suffered significant injuries. “Following a detailed interview with the victim, a restraining order was issued against the uncle,” the police stated.
Investigation ongoing
The man was arrested shortly thereafter. The circumstances surrounding the incident are currently the subject of an ongoing investigation.
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