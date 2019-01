„Fall Irene“: Pinzgauer (17) gestand Mord

Zwei Monate ermittelte die Kripo auf Hochtouren - bis plötzlich der entscheidende Hinweis am 24. Dezember einging: ein Anruf aus Deutschland. Denn: S. hat in einem Videospiel-Chat die Nerven verloren und einen Amoklauf angekündigt. Polizisten suchten ihn an seiner Arbeitsstelle - einem Skiverleih in Zell am See - auf und nahmen ihn fest. Dabei führte der 17-Jährige sogar die Tatwaffe mit sich. Diese wird derzeit von Waffenexperten des BKA untersucht.