Urologische Eingriffe: Wartezeit geht zurück

Urologie: Ein schnell wachsender Bereich

Bereits diese ersten Zahlen unterstreichen die Wichtigkeit der Zusammenarbeit. Vorerst wurde der Vertrag für drei Jahre abgeschlossen, der Bedarf an urologischen Untersuchungen und Eingriffen wird aber auch danach nicht geringer werden. Im Gegenteil: „Die Lebenserwartung wird höher, Patienten werden älter. Deswegen wächst die Urologie wie kein anderes Fach und deswegen sind Investitionen in diesem Bereich so wichtig,“ erklärt Ahyai.