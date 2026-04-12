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Beim Rückwärtsfahren

Pensionistin (75) von Pkw erfasst: Lenker flüchtet

Tirol
12.04.2026 21:26
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: P. Huber)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Samstagvormittag in Tirol: Eine 75-jährige Frau wurde beim Überqueren der Bundesstraße in Steinach am Brenner von einem rückwärts ausparkenden Pkw gestreift. Der Lenker fuhr aber einfach weiter. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

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Gegen 9.30 Uhr überquerte die 75-Jährige im Ortsgebiet nahe einer Bäckerei die B182. Zur selben Zeit setzte ein roter Pkw von der gegenüberliegenden Straßenseite zurück und fuhr anschließend auf die Bundesstraße.

Frau offenbar übersehen
Dabei dürfte der Lenker die Fußgängerin übersehen haben und touchierte sie im Bereich eines Armes. Ohne anzuhalten, setzte der Autofahrer seine Fahrt jedoch unvermindert fort und entfernte sich vom Unfallort.

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Die Einheimische suchte danach selbstständig einen Arzt auf. Dabei wurde eine leichte Verletzung festgestellt.

Zeugen werden dringend ersucht, sich bei der Polizei in Steinach am Brenner unter der Nummer 059133-7125 zu melden.

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