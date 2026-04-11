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Zeugen gesucht

Zehnjähriger angefahren und Bewusstsein verloren

Tirol
11.04.2026 21:05
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Nadine Isser
Von Nadine Isser

Ein Bub ist in der Tiroler Gemeinde Völs offenbar von einem Pkw auf einem Schutzweg angefahren worden, wodurch er das Bewusstsein kurzzeitig verlor. Aus Angst vor Konsequenzen habe er die Verständigung von Rettung und Polizei abgelehnt.

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Erst nachdem er Schmerzen bekommen hat, hat der Zehnjährige seiner Großmutter erzählt, dass er auf einem Zebrastreifen von einem Pkw angefahren worden sei. Der Vorfall soll sich am Freitag gegen 15 Uhr auf der Bahnhofsstraße zugetragen haben.

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Laut Angaben des Kindes sei es von einem grauen Van touchiert und zu Boden gestoßen worden, wodurch es auch kurz das Bewusstsein verloren habe.

Die Polizei

„Laut Angaben des Kindes sei es von einem grauen Van touchiert und zu Boden gestoßen worden, wodurch es auch kurz das Bewusstsein verloren habe“, so die Polizei. Aus Angst vor Konsequenzen habe der Bub die Verständigung der Rettung und der Polizei abgelehnt, heißt es weiter. Die Großmutter erzählte es schließlich den Eltern, die mit dem Jungen anschließend zur Polizei gegangen waren. Die Polizeiinspektion Kematen i. T. bittet nun Zeugen, sich zu melden.

Siebenjähriger angefahren
Ein ähnlicher Vorfall trug sich am Samstag gegen 17 Uhr in Längenfeld zu: Ein schwarzer, taleinwärts fahrender Pkw fuhr einen siebenjährigen Bub aus Deutschland auf der Ötztaler Straße an. Die Lenkerin hielt an, fragte, ob alles in Ordnung sei und fuhr dann weiter. Der Bub hatte jedoch leichte Verletzungen erlitten und wurde von den alarmierten Rettungskräften versorgt. „Aufgrund der Zeugenaussagen wurde unverzüglich eine Fahndung nach dem Unfallfahrzeug eingeleitet, welche bisher erfolglos verlief“, so die Polizei.

 

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