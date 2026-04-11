Zehnjähriger angefahren und Bewusstsein verloren

„Laut Angaben des Kindes sei es von einem grauen Van touchiert und zu Boden gestoßen worden, wodurch es auch kurz das Bewusstsein verloren habe“, so die Polizei. Aus Angst vor Konsequenzen habe der Bub die Verständigung der Rettung und der Polizei abgelehnt, heißt es weiter. Die Großmutter erzählte es schließlich den Eltern, die mit dem Jungen anschließend zur Polizei gegangen waren. Die Polizeiinspektion Kematen i. T. bittet nun Zeugen, sich zu melden.