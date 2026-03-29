Polizei schnappte mehrere Alko-Fahrer

Um die Mittagszeit kontrollierte die Polizei im Gemeindegebiet von Hof einen Fahrer. Der Alkotest mit dem 58-jährigen Niederösterreicher ergab einen Wert von 1,42 Promille. Ein 44-jähriger Serbe rief die Polizei sogar am späten Freitagabend selbst. Im Bereich des Südtirolerplatzes in Salzburg sollte laut ihm sein Auto beschädigt worden sein. Da der Mann Symptome einer Beeinträchtigung aufwies, führten die Polizisten einen Alkotest durch, der negativ verlief. Allerdings bestätigte die folgende amtsärztliche Untersuchung eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel und die Fahruntauglichkeit des Mannes.