Polizei schnappte mehrere Alko-Fahrer

Bereits am Freitag erwischte die Polizei einen Autolenker unter Alkoholeinfluss auf der Wolfgangseestraße in Hof bei Salzburg. Doch er war nicht der Einzige, der zu viel getankt hatte. Einer rief die Polizei sogar selbst.
Um die Mittagszeit kontrollierte die Polizei im Gemeindegebiet von Hof einen Fahrer. Der Alkotest mit dem 58-jährigen Niederösterreicher ergab einen Wert von 1,42 Promille. Ein 44-jähriger Serbe rief die Polizei sogar am späten Freitagabend selbst. Im Bereich des Südtirolerplatzes in Salzburg sollte laut ihm sein Auto beschädigt worden sein. Da der Mann Symptome einer Beeinträchtigung aufwies, führten die Polizisten einen Alkotest durch, der negativ verlief. Allerdings bestätigte die folgende amtsärztliche Untersuchung eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel und die Fahruntauglichkeit des Mannes.
Am frühen Samstagmorgen kontrollierte die Polizei in der Linzer Bundesstraße in der Stadt Salzburg einen Pkw, wobei der Alkotest mit dem 24-jährigen Salzburger einen Wert von 0,94 Promille ergab. Am Samstagnachmittag wendete ein Auto bei der Ortseinfahrt von Golling und überfuhr eine Sperrlinie. Der Alkotest mit 37-jährigen Tennengauer verlief mit 1,34 Promille positiv.
In der Nacht zum Sonntag erwischte die Polizei einen 27-jährigen Salzburger, der mit 1,08 Promille unterwegs war. Kurze Zeit später verlief der Suchtmittelschnelltest bei einem 30-jährigen Oberösterreicher im Gemeindegebiet von Bergheim auf Kokain und synthetische Suchtmittel positiv. Die amtsärztliche Untersuchung bestätigte seine Fahruntauglichkeit. Einen Führerschein besitzt der 30-Jährige keinen.
In allen Fällen nahm die Polizei den Fahrern den Führerschein ab und untersagte die Weiterfahrt.
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