Herzinfarkt auf der Piste: Skifahrerin (58) starb

Schreckliche Szenen spielten sich am Sonntagvormittag am Hauser Kaibling ab: Eine Skifahrerin aus Niederösterreich war vom westlichen Gipfelhang Richtung Kaibling Alm unterwegs. Als sie über zwei Hügel fuhr, hob es sie aus. Nach dem Aufkommen sackte sie auf der Piste zusammen und blieb reglos liegen.