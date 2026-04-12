Herzinfarkt auf der Piste: Skifahrerin (58) starb

Beim Skifahren am Hauser Kaibling (Stmk.) erlitt am Sonntag eine Niederösterreicherin (58) auf der Piste einen Herzinfarkt. Sie verstarb.
Schreckliche Szenen spielten sich am Sonntagvormittag am Hauser Kaibling ab: Eine Skifahrerin aus Niederösterreich war vom westlichen Gipfelhang Richtung Kaibling Alm unterwegs. Als sie über zwei Hügel fuhr, hob es sie aus. Nach dem Aufkommen sackte sie auf der Piste zusammen und blieb reglos liegen.
Ersthelfer starteten sofort die Reanimation, doch eine Ärztin konnte kurz darauf nur noch den Tod der 58-Jährigen feststellen. Sie dürfte einen Herzinfarkt erlitten haben, wie die Leichenbeschau ergab.
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