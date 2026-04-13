„Bin richtig stolz“

„Auch alte Männer können noch schnell sein“, grinste Neubauer und fügte an: „Ich bin richtig stolz und zufrieden, weil ich zum letzten Mal vor acht Monaten eine Asphalt-Rallye gefahren bin. Zudem habe ich erst kurzfristig entschieden, dass ich dabei bin und konnte mich daher so wie gut gar nicht vorbereiten. Wenn man mir vorher gesagt hätte, dass ich auf dem zweiten Platz lande, dann hätte ich das sofort unterschrieben. Bei den ersten Sonderprüfungen war ich noch etwas rostig, aber dann bin ich immer besser reingekommen. Vor so vielen Leuten bei schwierigen Bedingungen zu fahren, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht.“