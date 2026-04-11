Jetzt mischt ein dritter Mann in Bischofshofen mit

Der gebürtige Nordmazedonier war selbst früher für den BSK tätig, trainierte unter anderem die 1b. „Ich würde gerne einen Nachwuchs aufbauen und darauf schauen, dass die Kinder auch wirklich da bleiben“, blickt Cadari auf eines der Kernthemen, das auch die Politik seit langer Zeit beschäftigt. Seinen früheren Klub sieht er nicht in der Lage, in dieser Hinsicht etwas zu bewegen: „Solange Patrick Reiter hier tätig ist, wird sich nichts ändern.“